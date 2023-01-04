الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أخلاقنا الجميلة.. كيف تساعد وتدعم عمال النظافة طوال يومهم؟

أرشيفية
أرشيفية

يحتاج عمال النظافة بالطبع إلى الدعم ويوجد الكثير من أوجه التشابه بين الإداريين وعمال النظافة طوال يوم عملهم العادي، فيصل كلاهما إلى الموقع مع خطة لكيفية مرور ذلك اليوم، ويتم سحب كليهما في اتجاهات مختلفة لإدارة الأزمات الأكثر إلحاحًا في أي لحظة، ويقضي كل منهم وقتًا ممتعًا في استعادة وتحسين وتقديم حلول إبداعية للمشكلات الصعبة.

عملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، ففيما يلي بعض النصائح من موقع jidancleaning لتحسين نوعية حياتهم والعمل مع فريق النظافة في منطقتك أو مكان عملك:

1. إيصال شعور وإقرار بجودة عملهم
قد يشمل متوسط المهام اليومية تنظيف الحمامات، والكنس، ومسح الأرضيات، والغبار، والكنس، وتطهير الأسطح المرورية، ويتضمن عملهم أيضًا الانتباه إلى كل فوضى انسكاب، ورذاذ، لذلك كلما حرصت على فهم كيف يقضون يومهم ولاحظت القيمة التي يضيفها عمال النظافة إلى منشأتك، كلما شعروا أنهم جزء من فريقك الأساسي.

«أخلاقنا الجميلة».. كيف تدرب طفلك على مساعدة الجيران؟

2. تشجيع التطوير المهني
يعتقد البعض أن التدريب الإضافي لن يؤدي إلى نتائج أفضل، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالاستثمار في التطوير المهني لموظفيك هو استثمار في منطقتك أو مكان عملك.

بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تشكر شخصًا قدم لك معروفا؟

4. استثمر في الأمان
اعلم أن موظفيك يستنشقون كل ما يستخدمونه للتنظيف، فتأكد من توفير معدات الوقاية الشخصية مثل العباءات والأقنعة إذا لزم الأمر، وأيضًا، من المهم أن تضع في اعتبارك حساسية الموظفين للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

5. حساب القيود
بالنظر إلى ما تعرفه الآن عن متطلبات الوظيفة واحتياجات الموظفين، خذ وقتًا لتقييم ما يمكن توقعه منهم، فهناك احتمالات، مع تغيير إرشادات CDC، فقد يكون هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به أكثر من القدرة على القيام به.

6. وسع فريقك
استثمر في شريك خارجي لإنجاز التنظيف العميق والتعقيم، فسيسهل ذلك على موظفي النظافة الحفاظ على منشأة نظيفة بالمستوى الذي تريده، ويجب إتمام تنظيف السجاد، وغسل النوافذ، والتنظيف بالطاقة، والتنظيف العميق للأرضيات الصلبة بشكل منتظم.

لن يعمل فريق خارجي فقط كدعم لموظفي الحراسة، ولكن يمكن جدولة الشركات التجارية خارج ساعات العمل القياسية، وبهذه الطريقة، فإنها لا تعقد عبء العمل المتطلب لموظفي الحراسة بالفعل أو تقاطع تدفق يومك المدرسي.

أخلاقنا الجميلة مساعدة عامل النظافة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التنظيف العميق والتعقيم التدريب الإضافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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