الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تشكر شخصًا قدم لك معروفا؟

اخلاقنا الجميلة
اخلاقنا الجميلة

يعد التخلي عن وقتنا في خدمة الآخرين أحد أنبل المساعي التي يمكن أن نطمح إليها، إنه تعبير نقي عن نكران الذات، عندما يفعل شخص ما هذا من أجلك، فأنت تريد أن تجد الطريقة المثلى للتعبير عن امتنانك، لكن كيف تقول "شكرا جزيلا على المساعدة"؟

ليس الأمر معقدًا ببساطة افتح قلبك وتحدث عما يجب أن يقال، ولكن إذا لم تكن متأكدًا من ذلك، إليك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعدك:

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة عند صياغة رسالة الشكر الخاصة بك، ضع الأمور التالية في الاعتبار، كن محددًا بشأن ما تشكره عليه في جميع الاحتمالات، هم يعرفون بالفعل سبب إرسالك رسالة شكر، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب عليك التحدث عنها، تأكد من أنهم يعرفون أنك تعرف مدى الدعم الذي قدموه لك. 

اجعلها شخصية استخدم الكلمات القلبية التي تستهدف المتلقي الخاص بك على وجه التحديد، استخدم الاسم الأول الخاص بهم وقم بتضمين التفاصيل التي سيعرفونها فقط: "شكرًا لك على تواجدك بجانبي دائمًا.. أنت صديق جيد وأنا أقدر دعمك.. أنت الأفضل" 

إذا كنت تبحث عن شكر عام للتعبير عن امتنانك للأفعال اللطيفة التي قام بها شخص آخر، فإن أيًا من هذه الإجراءات يعد بمثابة منصة انطلاق رائعة، سواء أكنت ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى صديق أو أحد أفراد العائلة أو عميل فمن المهم أن تخبرهم أنك تتعرف على دعمهم،"لا يمكنني أن أشكرك بما يكفي لتدخلك عندما كنت في أمس الحاجة إليك"، "لم يكن عليك عرض المساعدة  لكنك فعلت ذلك، وهو ما يقول الكثير عنك.. شكر من أعماق قلبي"، "الكلمات بالكاد تعبر عن مدى امتناني لأنك في حياتي".

تأتي المساعدة أحيانًا في شكل إرشادات، خاصة عندما يكون لدينا أسئلة متعلقة بالعمل مثل "هل يمكن لشخص أن يساعد في توضيح سبب عدم صحة ذلك وما هي الإجابة الصحيحة؟ شكرًا لك" أو "الرجاء مساعدتي في هذين السؤالين، أنا في حيرة من أمري.. شكرًا لك" أو "الرجاء مساعدتي في حل هذه المشكلات، فجميعها متصلة شكرًا مقدمًا".

خدمة الآخرين شكر صديق معروف رسالة شكر إرشادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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