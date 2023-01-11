حملات تموينية مكثفة على الأسواق بكفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

نظمت مجالس مدن دسوق وسيدي سالم وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر بيئة، و4 محاضر صحة، ومحضر تموين.

وقاد السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنسيقًا مع مدير إدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشي التموين، على الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا متتوعًا، مخالفات في معايير الجودة و الوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، منهم 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر تموينية لمخابز لنقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود رخصة، وتم ضبط عدد من بطاقات التموين لدى أصحاب مخابز.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتحرير 3 محاضر متنوعة، منها محضرين لعدم الاعلان عن الاسعار، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.