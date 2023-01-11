فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن المصادقة تأتي انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن المصادقة تندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية التي تسارع الحكومة الإسرائيلية في إقرارها بهدف تكريس الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

إدانة نية الاحتلال تسليم المستوطنين مساحات واسعة فى الخليل

كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة نية الحكومة الإسرائيلية تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية و70 منزلا ومحلا تجارية في البلدة القديمة في الخليل.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية.