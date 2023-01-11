عطل فني أم هجوم.. تفاصيل توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

أثارت هيئة الطيران المدني الأمريكي، الأربعاء، الجدل عقب الإعلان عن توقف جميع الرحلات الى الولايات المتحدة خلال الساعت الماضية، مرجعة ذلك إلى عطل تقني أدى لتوقف رحلات الطيران على كامل أراضي البلاد، وفقا وكالة أسوشيتد برس.

عودة حركة الطيران بأمان

قبل قليل، أعلنت هيئة الطيران الأمريكي أن جميع الرحلات في سماء الولايات المتحدة بإمكانها الهبوط بأمان، مؤكدة أن هناك عودة تدريجية لحركة الطيران في المطارات الأمريكية، وأوضحت هيئة الطيران الفيدرالي أنها تحرز تقدمًا في استعادة نظام إشعار المهام الجوية بعد انقطاع الخدمة.

أضافت:"تحرز إدارة الطيران الفيدرالية تقدمًا في استعادة نظام الإشعار بالبعثات الجوية بعد انقطاع الخدمة بين عشية وضحاها، بسبب ازدحام الحركة الجوية في تلك المناطق ونتوقع استئناف الرحلات المغادرة في المطارات الأخرى الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي".

تفاصيل تعطيل الرحلات الجوية

في السياق، قال تقرير استشاري صادر عن مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي (ATSCC)، يعمل الفنيون حاليًا على استعادة الحركة المسيرية، وليس هناك تقدير لاستعادة النظام في ذلك الوقت".

وحسب شبكة ان دي تي في الاخبارية، فقد ترفع إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا للرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة بعد عطل فني في وقت مبكر من اليوم، ما أدى إلى حدوث آلاف التأخيرات ومئات الإلغاءات المتتالية بسرعة عبر النظام في المطارات على مستوى البلاد.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف جميع الرحلات المغادرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنها رفعت هذا الأمر قبل الساعة 9 صباحًا بقليل بالتوقيت الشرقي بعد عدة ساعات، وغعلى الرغم من عودة الحركة لا ستئنافها لا تزال التأخيرات والإلغاءات تتزايد، حيث تأخرت أكثر من 3700 رحلة وألغيت أكثر من 640 رحلة.

تأثير قرار تعليق الرحلات وعودتها

وأشارت الشبكة في تقرير لها، فقد أثر القرارت الامريكية عن إدارة الطيران الفيدرالية على جميع رحلات الشاحنين وشركات الطيران التجارية تقريبًا.

وكان من المقرر أن تقلع أكثر من 21000 رحلة في الولايات المتحدة اليوم ، معظمها رحلات داخلية ، ومن المتوقع أن تتجه نحو 1840 رحلة دولية إلى الولايات المتحدة ، وفقًا لشركة بيانات الطيران Cirium.

من جانبه، قال الكولونيل بالقوات الجوية داميان بيكارت، المتحدث باسم قيادة التنقل الجوي ، إن الرحلات الجوية لقيادة التنقل الجوي للجيش الأمريكي لم تتأثر، وهو المسؤول عن جميع تحركات القوات ورحلات الإمداد، وكذلك لم تاثر جميع الرحلات الجوية التي تنقل القوات من قاعدة إلى أخرى.

عطل فني ام هجوم سيبراني

بينما قال البيت الأبيض في البداية أنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني، حيث قال الرئيس جو بايدن سنوجه وزارة النقل بالتحقيق في سبب الاضطراب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: "إننا نجري عمليات التحقق النهائية من الصحة ونعيد تحميل النظام الآن ، وتتأثر العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، مشيرة الى ان بعض الوظائف بدأت تعود للعمل ، لكن "عمليات نظام المجال الجوي الوطني لا تزال محدودة".