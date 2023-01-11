الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«هتكون من المنهج».. التعليم تطمئن طلاب الإعدادية قبل انطلاق الامتحانات

امتحانات
امتحانات

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا قلق من امتحانات الشهادة الإعدادية والتى سوف تنطلق قريبًا، حيث تبدأ فى القاهرة 18 يناير وتبدأ فى الجيزة 21 يناير.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ الدستور، إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى يتابع بشخصه مع المديريات وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أنه يوجد تعليمات مشددة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للمديريات أن تكون الامتحانات من المنهج ولا يوجد بها سؤال خارج المنهج.

وكشفت أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تأكد من اتخاذ المديريات التعليمية كافة الإجراءات اللازمة لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بلا مشاكل، مشيرًا الى أنه لا يجب أن يترك أي خطوة من خطوات إجراء الامتحانات للصدفة.

وتابعت أن «حجازي» شدد على ضرورة اتباع كافة الخطوات الكفيلة بمنع التسريب والغش الجماعي والفردي، ومواجهة كافة المشاكل التي شهدتها امتحانات الإعدادية في العام الماضي.

جدير بالذكر أنه قد انتظمت امتحانات نصف العام في المدارس رغم الأجواء الممطرة التي تسيطر على البلاد منذ ساعات.

أسئلة امتحانات اسئلة امتحان ارتداء الكمامة الانضباط الانضباط المدرسي الأجواء الممطرة الأم

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