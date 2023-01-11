بالتزامن مع بدء الامتحانات.. نصائح للبقاء منظمًا وأكثر تركيزًا أثناء الدراسة

يبدو أن بداية العام الدراسي دائمًا ما تسير بسرعة كبيرة، والآن جاءت فترة الامتحانات في الأفق، لكن لا داعي للذعر، فهناك العديد من النصائح لتجنب التوتر والأعصاب التي يمكن أن تخلقها المواعيد النهائية، وإليك قائمة من النصائح بحسب موقع “host” لإبقائك منظمًا وأكثر تركيزًا في التحضير لامتحانات يناير وأي مواعيد نهائية قادمة للدورات الدراسية.

1. ضع خطة

الآن ستكون لديك فكرة جيدة عن موعد تقديم المقالات وحتى إذا كنت لا تعرف التواريخ الدقيقة للاختبارات الفردية، فيجب أن تعرف الأسبوع الذي تم تحديد موعد الاختبارات فيه، لذا، ابدأ السبق وحدد جدول عملك الآن، وسواء كان الأمر يتعلق بالقراءة أو البحث أو الكتابة أو المراجعة، تأكد من منح نفسك هدفًا لتحقيقه في نهاية كل أسبوع حتى تعرف أنك على الطريق الصحيح لتجهيز كل شيء في الوقت المناسب للمواعيد النهائية، ويعد الاستثمار في تقويم الحائط أو اليوميات فكرة جيدة حيث يمكنك تحديد التواريخ المهمة، وسيساعدك هذا على أن ترى بوضوح مقدار الوقت المتبقي لديك ومتى ستعمل على ماذا.

2. خلق بيئة دراسة مريحة

إذا كنت تخطط للدراسة من المنزل، فتأكد من أن غرفتك مرتبة وأن مكتبك خالٍ من الفوضى، كما يقولون، فإن المساحة النظيفة تفسح المجال لعقل صافٍ، كما أن امتلاك نبات محفوظ بوعاء وإضاءة لائقة هي خطوات صغيرة لإنشاء ملاذ دراستك النهائي، ويمكن أن تساعد الموسيقى الهادئة وناشرات القصب المعطرة على استرخاء حواسك، مما يضعك في حالة ذهنية جيدة لإنجاز بعض الأعمال.

3. خذ فترات راحة منتظمة

تظهر الدراسات مرارًا وتكرارًا أن الإنتاجية تزداد عندما يأخذ الطلاب فترات راحة منتظمة، ومن خلال تقسيم المراجعة أو كتابة المقالة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، من المرجح أن تظل مركزًا وتحافظ على مشاركة عقلك في الموضوع المطروح، فلكل 45 دقيقة من العمل الشاق الذي تقوم به، خذ استراحة لمدة 15 دقيقة من مكتبك.

4. لا تشتت انتباهك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

في هذه الأيام، من السهل جدًا أن تشتت انتباه وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يمكنك تنزيل ملحقات المستعرض مثل "StayFocusd" التي تحجب مواقع الويب الأكثر تشتتًا لفترة محددة من الوقت، ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية تثبيت تطبيقات مثل "Offtime" التي تتيح لك تصفية أوضاع مثل "العمل" أو "الأصدقاء" بحيث لا يمكنك الوصول إلا إلى الأشياء التي تحتاجها ولن تشتت انتباهك بأي تطبيقات ألعاب أو وسائط اجتماعية غير ضرورية.

5. شرب الكثير من الماء وتناول الطعام بشكل جيد

خلال فترات الامتحان، غالبًا ما يركز الطلاب على عملهم ، وينسون التركيز على رفاهيتهم، وأسهل طريقة لمساعدة نفسك على الأداء بأفضل ما لديك هي البقاء رطبًا والابتعاد عن الوجبات السريعة، فاضبط تذكيرًا على هاتفك بشرب كوب كبير من الماء كل ساعتين وتناول وجبة خفيفة من الفاكهة والمكسرات الصحية أثناء دراستك، فإن نقص الماء أو تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون سيجعلك تشعر بالضيق والخمول، وهذا هو آخر شيء تريده عندما تحاول أن تكون منتجًا.

6. كافئ نفسك

مكافأة نفسك على المذاكرة هو مفتاح البقاء متحمسًا، ويمكن أن تكون هذه مكافآت صغيرة مثل مربع من الشوكولاتة لكل فقرة تكتبها أو تشاهد حلقة من سلسلة عمل المفضلة لديك عندما تتقن مراجعة موضوع معين، وعندما تشعر أنك تعمل بجد حقًا أو عندما يتم تسليم المهام وانتهاء الاختبارات، كافئ نفسك بأشياء أكبر مثل قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء أو شراء زوج الأحذية الذي كنت تراقبه لأشهر، وتذكر، لمجرد أنه موسم الامتحانات، لا يعني ذلك أنه لا يجب عليك الاستمتاع بنفسك.

7. لا تذاكر طوال الليل، سوف تندم

قد تعتقد أنه من خلال السهر طوال الليل في المذاكرة، فإنك تتابع دراستك، لكن القيام طوال الليل والعمل مع قلة النوم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إحداث تأثير خطير على صحتك وبالتالي إعاقة عملك، فالنوم الجيد ليلاً مهم للمساعدة في الحفاظ على تركيزك والتعلم بكفاءة، ويساعد النوم على تقوية الذاكرة وهو أمر ضروري عند الدراسة وتحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، لذا، استبدل أكواب القهوة الإضافية أو علب الريد بُول بسريرك وتأكد من حصولك على العدد اللازم من ساعات النوم التي تحتاجها كل ليلة.