الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس بارد
طقس بارد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 18 10
6 اكتوبر 18 10
بنهــــا 19 11
دمنهور 19 11
وادى النطرون 19 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 11
الزقازيق 19 13
شبين الكوم 18 12
طنطا 18 11
دمياط 19 13
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 11
السويس 18 11
العريش 18 10
رفح 17 11
رأس سدر 21 10
نخل 17 02
كاترين 15 01
الطور 23 09
طابا 21 11
شرم الشيخ 22 12
الاسكندرية 17 13
العلمين الجديدة 16 12
مطروح 16 12
السلوم 16 10
سيوة 18 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 23 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 22 13
شلاتين 26 17
حلايب 22 15
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 22 15
الفيوم 18 08
بني سويف 18 08
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 08
أسوان 22 10
الوادى الجديد 23 06
أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 25 19
المدينة 22 10
الرياض 14 07
المنامة 18 15
أبوظبى 23 15
الدوحة 20 15
الكويت 17 07
دمشق 11 04
بيروت 18 13
عمان 11 04
القدس 12 06
غزة 18 11
بغداد 16 04
مسقط 21 17
صنعاء 22 07
الخرطوم 30 13
طرابلس 18 14
تونس 19 13
الجزائر 16 08
الرباط 20 09
نواكشوط 30 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 10 00
إسطنبول 13 09
إسلام آباد 14 04
نيودلهى 19 11
جاكرتا 32 24
بكين 03 00
كوالالمبور 33 23
طوكيو 13 03
أثينا 14 06
روما 14 03
باريس 13 07
مدريد 12 01
برلين 10 07
لندن 14 07
مونتريال 02 00
موسكو 07- 09-
نيويورك 09 09
واشنطن 12 07
أديس أبابا 23 06

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية في الصباح الباكر الرياح السطحية درجات الحرارة المتوقعة غدا

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