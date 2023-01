بالأرقام.. إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية والأجنبية المعروضة بدور العرض المصرية

شهدت دور العرض السينمائي خلال الأيام الماضية، إقبالا جماهيريا كبيرا على الأفلام المعروضة خاصة بعد طرح عدد من الأفلام الجديدة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وفي التقرير التالي، يرصد «الدستور» إجمالي إيرادات الأفلام حاليًا.

الأفلام المصرية

تصدر فيلم “نبيل الجميل أخصائي التجميل” للنجم محمد هنيدى قائمة الأفلام المصرية المعروضة بدور السينما محققا 18 مليونا و250 ألف جنيه فى أسبوعين عرض.

وتدور أحداث فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

بينما جاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز في المركز الثاني في ترتيب قائمة الأفلام المعروضة في السينما، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 5 ملايين و300 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم شلبي حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي

الأفلام الأجنبية

استطاعت الأفلام الأجنبية تحقيق إيرادات جيدة للغاية فى دور العرض المصرية فقد حقق فيلم Avatar The Way Of Water إجمالى إيرادات بلغت 30 مليون جنيه فى 4 أسابيع عرض.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جيمس كاميرون، ﺗﺄﻟﻴﻒ: جيمس كاميرون، وطاقم العمل ضم كلًا من: زوي سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسليت، سام ورثينجتون، سيجورني ويفر، أونا تشابلن.

بينما حقق فيلم wakanda forever إجمالى إيرادات بلغت 13 مليونا و500 ألف جنيه فى 8 أسابيع عرض.

ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـ Wakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia وEverett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وحقق فيلم M3gan إيرادات بلغت مليون و100 ألف جنيه فى أول أسبوع عرض وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمى حول “ميجان” M3gan وهى دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التى تعمل مهندسة روبوتات فى شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم M3gan لتكون رفيقة للأطفال، فهى يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذى ترافقه.

تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات، نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادى طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التى تواجهها فى عملها، تقرر جيما أن تهدى الدمية M3gan إلى كادى لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدى إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

فيلم M3GAN من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، وقصة الفيلم تأليف كل من أكيلا كوبر، وجيمس وان الذى يعمل منتج وكاتب ومخرج، أشتهر بكتابة وإخراج أفلام الرعب مثل SAW، DEAD SILENCE، THE CONJURING، كما عمل كمنتج فى عدة أفلام رعب منهم فيلم ANNABELLE ، وهو أيضا منتج فى فيلم M3GAN.

كما حقق فيلم Operation Fortune إجمالى إيرادات بلغت مليون جنيه فى أول أسبوع عرض وتدور أحداث الفيلم الذي هو من إخراج البريطاني الشهير غاي ريتشيفي، في إطار الإثارة والأكشن التي لا تخلو من الكوميديا، ويتناول قصة فريق من الاستخبارات البريطانية بقيادة العميل السري “أورسون” يتم تكليفه بتنفيذ مهمةٍ سرية هدفها تدمير سلاح سري جديد متطور جداً وضمان استمرار الأمن والسلم العالميين.وعليه يقوم الفريق بتعيين مجموعةٍ لمساعدتهم في تنفيذ تلك المهمة، وتتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار مشوق.

وحقق فيلم "Shotgun Wedding" إيرادات بلغت 930 ألف جنيه فى أسبوعين عرض وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جيسون مور، تأليف إليزابيث ميريويذر، مارك هامر (مؤلف) بطولة جينيفر كوليدج، جينيفر لوبيز، جوش دوهاميل، دارسي كاردين، كالي هرنانديز، شيش ماري، سونيا براجا، ليني كرافيتز، ستيف كولتر، أليكس مالاري جونيور، هيكتور أنيبال، ديسمان بورجس، ميليسا هانتر، ميلاني هوبيرت، جينسيس إستيفيز.