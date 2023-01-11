الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جامعة سوهاج منحته درجة الماجستير.. رحلة كفاح باحث من ذوي البصيرة (فيديو)

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تولي الدولة المصرية، اهتماما كبيرا لذوي الهمم في العديد من المجالات الرياضية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية، خاصة وأنهم قادرون على التحدي والصعوبات وإثبات ذاتهم في جميع المجالات المنخرطين بها.

وتحدث أحمد كامل، باحث من ذوي البصيرة حصل على درجة الماجستير من جامعة سوهاج، عن أحكام العبادات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، واُختير هذا الموضوع لرسالته بترشيح من الدكتور محمود فراج بقسم التربية الإسلامية للتخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة في العبادات.

وتابع كامل، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، "اجتهدت وأحمد الله، فالرسالة لم تستغرق إلا عام واحد فقط، وواجهت بعض التحديات وتغلبت عليها، مثل ما هو متعلق بالمراجع والأبحاث، لأن معظمها pdf، ولكن هناك برامج للتقنية تساعدنا على تحويل من pdf إلى word".

واختتم أنه لا يوجد مستحيل، أهم شيء أن يكون لدينا عزيمة وهمة وعندها سنحقق كل أحلامها، يجب أن نكون مهتمين بما نفعل وعندها سنحقق ما نصبو إليه، هناك تسهيلات تكنولوجية كثيرة لمساعدة ذوي البصيرة، وأوجه نداءً للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء والمسؤولين بأن أحصل على فرصة عمل، وهدفي الرئيسي هو البدء في التسجيل لدرجة الدكتوراه.

ذوي البصيرة السيسي ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

فيفا يؤكد أحقية مشاركة كهربا مع الأهلى بداية من مباراة المصرى (خاص)

موعد اجازة 25 يناير 2023 للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص

التحالف الأهلى يوزع 5386 وجبة ساخنة وخطوط لإنتاج السجاد لتمكين السيدات

صندوق النقد: القطاع المصرفى المصرى أظهر قدرته على الصمود أمام التحديات

«إضافة مسابقات جديدة».. التفاصيل الكاملة للموسم الثانى من «الدوم»

تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى بعض البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟