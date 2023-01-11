جامعة سوهاج منحته درجة الماجستير.. رحلة كفاح باحث من ذوي البصيرة (فيديو)

تولي الدولة المصرية، اهتماما كبيرا لذوي الهمم في العديد من المجالات الرياضية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية، خاصة وأنهم قادرون على التحدي والصعوبات وإثبات ذاتهم في جميع المجالات المنخرطين بها.

وتحدث أحمد كامل، باحث من ذوي البصيرة حصل على درجة الماجستير من جامعة سوهاج، عن أحكام العبادات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، واُختير هذا الموضوع لرسالته بترشيح من الدكتور محمود فراج بقسم التربية الإسلامية للتخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة في العبادات.

وتابع كامل، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، "اجتهدت وأحمد الله، فالرسالة لم تستغرق إلا عام واحد فقط، وواجهت بعض التحديات وتغلبت عليها، مثل ما هو متعلق بالمراجع والأبحاث، لأن معظمها pdf، ولكن هناك برامج للتقنية تساعدنا على تحويل من pdf إلى word".

واختتم أنه لا يوجد مستحيل، أهم شيء أن يكون لدينا عزيمة وهمة وعندها سنحقق كل أحلامها، يجب أن نكون مهتمين بما نفعل وعندها سنحقق ما نصبو إليه، هناك تسهيلات تكنولوجية كثيرة لمساعدة ذوي البصيرة، وأوجه نداءً للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء والمسؤولين بأن أحصل على فرصة عمل، وهدفي الرئيسي هو البدء في التسجيل لدرجة الدكتوراه.