الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 طالبات إثر اصطدام سيارة مجهولة بهن فى المنيا

جريدة الدستور

أصيبت 3 طالبات بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة مجهولة بهن أثناء عبورهن الشارع بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باصطدام سيارة مجهولة بـ3 طالبات أثناء عبورهن الطريق العام بشارع الجمهورية بمدينة بني مزار وفرت هاربة.

وبالانتقال تبيّن إصابة 3 طالبات من بنى مزار إثر اصطدام سيارة مجهولة بهن أثناء عبور الشارع وفرّت هاربة.

وتم نقل المصابات للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات بالجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط السيارة وسائقها الهارب.

طالبات سيارة مجهولة محافظة المنيا مركز بني مزار فرت هاربة

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عام الفلاح المصرى

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