الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

49 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 16900 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 310 مخالفات السير بدون تراخيص و12 دراجة نارية مخالفة، وضبط 34 مخالفة موقف عشوائي و12 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور قائدي السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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