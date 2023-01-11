الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماع بين نقابة المهندسين ووزارة المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية غدًا

اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة

عقدت لجنة التفاوض في فرض التسجيل بالمنظومة الإلكترونية على المهندسين، المشكّلة بناء على قرار نقيب المهندسين طارق النبراوي، اجتماعًا لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية.

وأعدت اللجنة بيانًا كاملًا بموقف المنظومة الإلكترونية الضريبية للمهندسين وتأثيره على العمل الهندسي والمطالب العادلة للمهندسين، والتي تم وضعها في صورتها الأساسية، وتحديد موعد للاجتماع مع وزير المالية غدًا الخميس الموافق 12 يناير 2023، وذلك لمناقشة ما توافق عليه جموع المهندسين، وأكد عليه المجلس الأعلى والسيد نقيب المهندسين.

وفي إطار التأكيد على تضافر كل الجهود، وتوجيه المطالب والأفكار، تقرر عقد اجتماع للجنة اليوم الأربعاء بحضور من يرغب من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بقاعة عثمان أحمد عثمان، وذلك لإثراء الأفكار قبل لقاء وزير المالية، وذلك على أن تقوم اللجنة بوضع كل الحقائق وما تم التوصل إليه في إطار التكليف الخاص باللجنة.

وسبق أن أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانًا بشأن قرار وزير المالية بتأجيل وتمديد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك للكيانات الفردية وأصحاب المهن الحرة ومنها المهندسين، وتوجيهات وزير المالية بتشكيل اللجان المشتركة مع النقابات المهنية.

وقال:« إذ نثمن استجابة وزير المالية للتأجيل وتشكيل اللجان المشتركة، نؤكد لمهندسي مصر حرص نقابة المهندسين المصرية على الحفاظ على حقوق المهندسين والمطالبة بإلغاء تسجيلهم في هذه المنظومة استنادًا إلى قانون نقابة المهندسين، وقرار وزير المالية الأسبق رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن الحرة غير التجارية ومنها المهندسين».

وأكمل: «تؤكد نقابة المهندسين علي عدالة مطالبها بإلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية للمهنيين عمومًا، وأن تكون تطبيقات القيمة المضافة على أعمالهم قيمة مقطوعة يدفعها متلقي الخدمة عند استصداره التراخيص أو التصاريح أو تلقي الخدمة النهائية».

وشدد: «سيستمر دعم النقابة والمهندسين لقضيتهم، وفي إطار جهود النقابة تم رفع قضية ضد قرار وزير المالية والمطالبة بإلغاء تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما تم التضامن مع نقابة المحامين في القضية المرفوعة منهم في ذات الشأن».

نقيب المهندسين المهندسين طارق النبراوي المنظومة الإلكترونية الفاتورة الإلكترونية وزير المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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