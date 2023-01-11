محافظ المنوفية يقيل رئيس الوحدة المحلية بالمصيلحة لتدني مستوى النظافة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المصيلحة وإحالته للتحقيق لتدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في شوارع القرية وضعف الإشراف في متابعة العمل.

كما أمر المحافظ، إحالة (10) من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة صباح اليوم لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد الحالة العامة.



وخلال الجولة لاحظ محافظ المنوفية تراكم القمامة في شوارع القرية وتدني مستوى النظافة كما تفقد مقر الوحدة المحلية للمصيلحة، حيث تلاحظ عدم انتظام سير العمل وعدم خروج عربات الفترة الصباحية لرفع القمامة بالشوارع.



يأتي هذا في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة على الوحدات المحلية لمتابعة انتظام سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنظافة العامة، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مستوى أداء رؤساء الوحدات المحلية في نظافة الشوارع وتقييم أداؤهم الميداني ومستوى الإشراف.