تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن اليوم الأربعاء، حيث تم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 580 شاحنة و18 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 359 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 221 شاحنة و7 سيارات.

فيما استقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2، كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة 190 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1074 راكبًا بموانيها.