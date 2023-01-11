الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الصحة توضح عواقب الإفراط فى تناول المضادات الحيوية.. وحالة الطقس الأيام المقبلة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عدد من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي يرصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

الصحة: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يسبب زيادة مخاطر الوفاة

المضادات الحيوية

قالت وزارة الصحة والسكان إن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، التى ينتج عنها تغيير للبكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

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«الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن برودة الطقس تتزامن مع شهر يناير وفبراير وهما ذروة فصل الشتاء، وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة والكتل الهوائية الشمالية الشرقية القادمة من شرق أوروبا.

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واشنطن تأمل بانضمام الفلسطينيين إلى منتدى النقب

مستشار الخارجية الأمريكية

صرح مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت بأن الولايات المتحدة تهتم بانضمام الفلسطينيين وغيرهم من الأطراف إلى منتدى النقب، الذي يجمع إسرائيل وبعض الدول العربية.

وقال شوليت، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع فرق العمل لمنتدى النقب.

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شركة الكرة تبحث بيع حقوق الأهلى فى المونديال وتعرض تصورها على رئيس النادى

الخطيب يجتمع مع شركة

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، وعضوية كل من الأستاذ خالد عبدالقادر والمهندس أحمد حسام. 

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أمين الفتوى: الزواج هو أكثر علاقة اختيارية من الممكن أن يدخلها الإنسان

الدكتور خالد عمران

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج هو أكثر علاقة اختيارية من الممكن أن يدخلها الإنسان، لافتًا إلى أن الزواج علاقة مرتبطة بالإيجاب والقبول. 

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واشنطن الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة وزارة الصحة المضادات الحيوية أمين الفتوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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