الصحة: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يسبب زيادة مخاطر الوفاة

قالت وزارة الصحة والسكان إن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، التى ينتج عنها تغيير للبيكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تدريب 6327 صيدليا في 11 محافظة، خلال عام 2022، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء، وفى إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى، لتقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.