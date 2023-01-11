الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تأمل بانضمام الفلسطينيين إلى منتدى النقب

مستشار الخارجية الأمريكية
مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت

صرح مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت بأن الولايات المتحدة تهتم بانضمام الفلسطينيين وغيرهم من الأطراف إلى منتدى النقب، الذي يجمع إسرائيل وبعض الدول العربية.

وقال شوليت خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع فرق العمل لمنتدى النقب، يوم الثلاثاء: "نعتقد أن منتدى النقب يجب أن يكون منتدى مفتوحا، وهذا يعني أننا نهتم بمشاركة الآخرين فيه".

وتابع: "وخلال هذه العملية منذ الاجتماع الوزاري واجتماع القمة في مارس الماضي كنا على اتصال دائم مع البلدان التي نعتقد أنها قد تهتم بالمشاركة في منتدى النقب وستستفيد منه".

وأشار إلى أن "القرار يعود لتلك البلدان طبعا، ما إذا رغبت بالحضور أم لا، ونحن في الولايات المتحدة نؤيد تماما انضمام الفلسطينيين والأردنيين والآخرين".

وأعرب الدبلوماسي عن أمله بأن تحقيق منتدى النقب "لنتائج ملموسة" سيؤدي إلى اتخاذ الدول التي لا تشارك فيه، قرار الانضمام.

وأشار ديريك شوليت إلى أنه خلال اليومين الآخرين اجتمعت في أبوظبي فرق العمل التابعة لمنتدى النقب بمشاركة ممثلي البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات.

وبحثت فرق العمل قضايا أمن المنطقة والطاقة والأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والتعايش السلمي.

وأكد المستشار أن المنتدى ناقش كذلك تطوير الاقتصاد الفلسطيني وزيادة المستوى المعيشي للفلسطينيين.

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عام الفلاح المصرى

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