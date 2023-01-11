الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى: الزواج هو أكثر علاقة اختيارية من الممكن أن يدخلها الإنسان

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج هو أكثر علاقة اختيارية من الممكن أن يدخلها الإنسان، لافتًا إلى أن الزواج علاقة مرتبطة بالإيجاب والقبول. 

وأضاف عمران خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن العلاقة الزوجية جعلها الله سبحانه وتعالى مدار الإجتماع البشري، ومدار الحياة، مستشهدًا بقوله تعالى:" وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ".

وأوضح أن الزواج يعني أن هناك أسرتين ونسب وصهر ومجتمع سوف ينشأ على هذه العلاقة، لافتاً إلى أن المجتمع في النهاية يقوم على هذه العلاقة، حيث يعتبر الزواج لون جديد من الحياة سوف يدخل فيه الرجل وستدخل فيه المرأة، سيكون للرجل فيه أدوار جديدة لم يقم بها قبل الزواج خاصة في المجتمع المعاصر، كما أن المرأة سيكون لها أدوار جديدة تتطور وتتغير خاصة عندما يرزقون بأولاد، أو عندما يكون هناك خطة للإنجاب، وبالتالي فإن كل ذلك يعتبر مسؤولية ويحتاج إلى التدريب وأخذ مهارات من مهارات الحياة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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