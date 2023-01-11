الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فعاليات ثاني أيام عروض لجنة مشاهدات مشاريع نوادي المسرح بالدقهلية

عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث نفذ إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبدالله بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج من خلال الإدارة العامة للمسرح، ثاني أيام مناقشة مشاريع فرق نوادي المسرح لفرع ثقافة الدقهلية، حيث تم باليوم الأول مناقشة 4 مشاريع من إجمالي ٢٣ مشروعا، وذلك على خشبة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

بدأت العرض المسرحي الباب إخراج وتأليف عمرو قنديل والعرض المسرحي سالب واحد إخراج جون رؤوف تأليف محمد عادل، والعرض المسرحي أقصر مسافة بين 3 نقاط إخراج محمود طارق تأليف توم استو بارد، والعرض المسرحي فويسك إخراج عبد الرحمن العراقي تأليف جورج بخنز. 

جاء ذلك بحضور رنا عبد القوي، سعيد حجاج، ابراهيم المهدى، سمر الوزير، ومدير قصر ثقافة المنصورة، وقامت اللجنة بمناقشة المخرجين وذلك بعد مشاهدة ٥٠٪ من العرض، وتستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة مشاريع جديدة، وذلك ضمن عروض مشاهدات نوادي المسرح لفرع الدقهلية والتي تستمر لمدة اربع ايام متتالية والتى تستمر حتى الخميس ١٢ يناير الجاري.

عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح
عروض نوادي المسرح
الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطو فرق نوادي المسر مسرح أم كلثوم قصر ثقافة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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