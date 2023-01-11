«ديلى ميل» تدعو البريطانيين لقضاء عطلة شتوية بمصر للهروب من تكاليف الحياة

دعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيين لقضاء عطلة شتوية مشمسة في مصر للهروب من تكاليف الحياة في المملكة المتحدة، وقالت إن مصر ملجأ البريطانيين في الشتاء.

وأطلقت إحدى الشركات البريطانية، مجموعة عطلات للمواطنين تمكن البريطانيين من الهروب من المملكة لمدة شهر كامل تقريبًا، لتوفير المئات من فواتير الطاقة والغاز والنقل والطعام الخاصة بهم.

وقال التقرير لاحظ البريطانيون الذين ضاقوا ذرعا بطقس الشتاء البائس عادة - فقد يقضون شهرًا في الشمس المصرية مقابل نفس تكلفة العيش في المنزل تقريبًا.

ووجدت دراسة أن متوسط ​​تكلفة الأسرة المكونة من شخصين في المملكة المتحدة يدفع نحو 1553 جنيهًا استرلينيًا للغاز والطاقة والنقل والطعام والمشروبات شهريًا خلال فصل الشتاء في المملكة المتحدة.

وذكرت إحدى شركات السفر أنه مقابل 75 جنيهًا إسترلينيًا فقط، يمكن لشخصين بالغين الاستمتاع بإقامة لمدة 28 ليلة في قرية عمار سينا ​​المصرية ذات الثلاث نجوم على أساس شامل كليًا، بما في ذلك الرحلات الجوية.

يقع الفندق على طول الساحل بالقرب من مدينة شرم الشيخ ، ويعد بإطلالات بانورامية على سلسلة جبال سيناء ويتميز بشاطئ خاص ومسبح خارجي وسبا ومركز للغوص.

وتشمل الرحلة التي تبلغ قيمتها 1628 جنيهًا استرلينيًا رحلات العودة من جاتويك إلى شرم الشيخ مع إيزي جيت، وبدل أمتعة يبلغ 23 كجم لكل شخص، ونقل ذهابًا وإيابًا، وحماية Atol، وتبرعًا بقيمة 81 جنيهًا إسترلينيًا لمؤسسة خيرية من اختيارك.

وفي الوقت نفسه، تشتمل تفاصيل فاتورة المملكة المتحدة، التي تم حسابها بواسطة Experience Egypt باستخدام بيانات من NimbleFins ومكتب الإحصاء الوطني، على فاتورة أطعمة ومشروبات بقيمة 974 جنيهًا استرلينيًا، والغاز والطاقة مقابل 209 جنيهًا إسترلينيًا وتكاليف النقل والبنزين بقيمة 370 جنيهًا استرلينيًا.

يأتي ذلك بعد نجاح صفقة إيزي جيت التي تم إطلاقها في أواخر عام 2022 والتي دعت البريطانيين إلى "الهروب من المملكة المتحدة" ومغادرة البلاد لمدة شهر واحد في الشتاء.

باقة 28 يومًا التي تم بيعها بسعر 650 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، تضمنت إقامة في منتجع من فئة الخمس نجوم في مصر ، مع وجبات ومشروبات شاملة كليًا ، ومنتجع صحي مجاني ومرافق رياضية ورحلات طيران