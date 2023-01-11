الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حكام مباريات اليوم فى الأسبوع الـ 13 للدورى.. وبيراميدز يعترض على معروف

محمد معروف
محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قائمة حكام المباريات الأربع التي ستقام اليوم في افتتاح الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

الاتحاد السكندري والزمالك 

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد حسام طه وشريف عبد الله ومعهم هشام الفلال حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد توفيق مساعد حكم فيديو.

سموحة وطلائع الجيش

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أحمد عبد المنعم وعمرو جمعة ومعهم عمرو عايد حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

الداخلية والبنك الأهلي

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده طارق مصطفى وإسلام أبو العطا ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

فيوتشر وبيراميدز

يدير المباراة محمد معروف ويساعده هاني عبد الفتاح ووائل شعبان ومعهم هشام القاضي حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

من  ناحية أخرى اعترض نادي بيراميدز على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الفريق أمام  فيوتشر وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في بيان رسمي أنه يشعر بالدهشة من هذا القرار خاصة أن محمد معروف سبق وأدار مباراتي الفريقين في دوري الموسم الماضي .

وأضاف أنه لايقصد التشكيك في نزاهة الحكم ولكن الأمر يدعو للدهشة من تولي حكم واحد إدارة ٣ مواجهات متتالية للفريقين في بطولة الدوري وكأنه لا يوجد حكم آخر في مصر يستطيع إدارة المباراة .

وأشار هاني سعيد إلى أن ناديه سبق وتقدم باحتجاج رسمي ضد محمد معروف بعدما تعرض فريقه لظلم تحكيمي في مباراة الدور الثاني بين الفريقين في الموسم الماضي  وكان هناك ترصد من الحكم ضده وقام بطرده خلال المباراة وتم توقيع عقوبة مالية إضافية ضده من جانب لجنة المسابقات.

الدوري المصري الممتاز حكام الأسبوع 13 محمد معروف إبراهيم نور الدين أحمد ناجي

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عام الفلاح المصرى

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