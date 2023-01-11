الرئيس المكسيكى يفاجئ بايدن بتصريحات صادمة

العلاقات الأمريكية المكسيكية ليست علاقة جيدة كما يعتقد البعض، وذلك عبر مر العصور، حيث يوجد بين الدولتين الكثير من نقاط الخلاف.

وقال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، من واشنطن، إن العلاقات الأمريكية المكسيكية عبر مر العصور تشوبها بعض الخلافات، وكانت أبرز تلك الخلافات ضبط الحدود، تهريب المخدرات.

العلاقات الأمريكية المكسيكية

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كلمة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، الذي انتقد خلالها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال ملف الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الدولتين كانت صادمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قام بدوره بالرد عليها قائلًا إن مسؤولية الولايات المتحدة ليست مقتصرة على الداخل الأمريكي فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى حدود العالم أجمع.

الهجرة الغير شرعية

وأضاف في حديثه، أن تصريحات الرئيسين اتفقت على أن يكون هناك حلول غير تقليدية لإيقاف الهجرة غير الشرعية على الحدود ما بين المكسيك والولايات المتحدة، مشيراً أن الولايات المتحدة ستقوم بتهجير 30 ألف مهاجر غير شرعي شهرياً، وتقترح أن يذهبوا إلى المكسيك ويتم توطينهم فيها، وهو ما ترفضه المكسيك بشدة، إذ إنها لا تمتلك الإمكانيات لذلك.