الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شريف الديوانى: الدولة المصرية منفتحة على الاقتصاد العالمى بقوة

الدكتور شريف الديواني
الدكتور شريف الديواني

قال الدكتور شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إن الدولة المصرية منفتحة على الاقتصاد العالمي بقوة، كما أنها تحرص على توفير بيئة استثمار مناسبة بشتى الطرق والوسائل.

صندوق النقد الدولي 

 وأكد الدكتور شريف الديواني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التخوف من التعامل مع صندوق النقد الدولي غير سليم، وذلك لأن الصندوق غير سياسته ورؤيته، ولهذا على الدولة المصرية تغيير سياستها التجارية الخارجية الفترة المقبلة.

تحفيز المستثمر  

وأضاف في حديثه، أن القطاع الخاص عليه أن تكون لديه رؤية، وأن يكون هدفه التصدير وليس تحقيق الاكتفاء المحلي، كما أن الدولة عليها تشجيع هذا القطاع من أجل المشاركة في الاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن توفير بيئة مناسبة للمستثمر أفضل بكثير من إعطاء حوافز للمستثمر.

 

شريف الديواني دافوس الاقتصاد العالمي مساء دى ام سى رامي رضوان التجارة المصرية الخارجية

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عام الفلاح المصرى

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