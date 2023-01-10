الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هالير يشارك لأول مرة مع دورتموند بعد التعافي من الكانسر

هالير
هالير

شارك الإيفواري سبيستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء، لأول مرة مع فريقه بعد التعافي من الكانسر.

وشارك هالير صاحب الـ 28 عامًا من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 74 من المباراة الودية التي فاز فيها فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على فورتونا دوسلدورف المنافس بالدرجة الثانية، 5-2 في إسبانيا. 

وجرى تشخيص إصابة هالير بسرطان الخصية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وبعد فترة وجيزة من قدومه من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، حيث خضع لعمليتين جراحيتين بجانب تلقيه العلاج الكيميائي، ولا يستبعد الآن إمكانية لحاقه بالمواجهة أمام أوجسبورج في 22 يناير الجاري بالبوندسليجا. 

وقال هالير: "كانت لحظة رائعة داخل الملعب، تلقيت الكثير من التصفيق، والكثير من الرسائل وتحدثت مع زملائي ولاعبي الفريق الخصم". 

وأضاف: "لم أرغب في تصعيب الأمور على مدربي، أردت التواجد منذ المباراة الأولى، لقد تحدثنا عن الحل الأفضل عبر المشاركة في بضعة دقائق". 

وأوضح: "بعد ستة أشهر ارتديت أخيرا قميص بوروسيا دورتموند للمرة الأولى، كنت أتطلع حقا للعب لأنني لم أستطع فعل ذلك بشكل فوري بعد انتقالي". 

وختم هالير بالقول "اللعب هو شعور أفضل من التدريب والركض عبر الألواح الخشبية، افتقدت لهذا الشعور، أريد أن أبقى لائقا لأكبر عدد ممكن من الدقائق حتى نهاية الموسم". 

ورحب إدين تيرزيتش مدرب دورتموند بعودة هالر قائلا: "كانت لحظة استثنائية بالنسبة لسيب وعائلته وكذلك لنا، هذه هي المرة الأولى التي لا يرتدي فيها قميص التدريبات، ولكن قميص دورتموند". 

وأضاف: "تحدثنا صباح اليوم وقررت أنه سيكون من الكافي مشاركته في 15 دقيقة، تمنينا ألا يواجه رد فعل سلبي للمباراة وأن نتمكن من البناء على مشاركته".

واحتل سيباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب كوت ديفوار، المركز الثالث عشر في ترتيب مجلة فرانس فوتبول في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2021-2022.

هالير دورتموند بروسيا دورتموند سبيستيان هالير فورتونا دوسلدورف

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