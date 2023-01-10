الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قطع الكهرباء ومياه الشرب عن 5 مناطق بكفر الشيخ

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي من مغذي الزاوية التابع لمركز الرياض من الساعة التاسعة، صباح غد الأربعاء، حتى الساعة 12 ظهراً، لأعمال الصيانة.


كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مناطق (الجرايدة، ومنشية الجرايدة، وثريوه، الترزي)، لمدة 12 ساعة بدءاً من الساعة 7 صباح غد الأربعاء، وحتى الساعة 7 مساء الغد.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه الجرايدة، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

بيلا كهرباء مياه كفر الشيخ الرياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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