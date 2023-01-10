الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغضبان: استمرار توافد الزائرين على سفينة الكتب بميناء بورسعيد السياحى

السفينة
السفينة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل توافد أعداد كبيرة من الزائرين من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، وذلك لزيارة أكبر مكتبة عائمة، والتي استقبلها ميناء بورسعيد السياحي الخميس الماضي، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا وتواصلًا مستمرًا بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية للخروج بهذا الحدث العالمي في صورة مشرفة.

ووجه  المحافظ باستمرار تقديم كل الدعم للسفينة والطاقم المصاحب لها، وأكد أن محافظة بورسعيد اتخذت كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، للتأكد من نجاح رحلة السفينة الثانية لجمهورية مصر العربية،  والتأكد من تقديم كافة الدعم على أكمل وجه، خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى انتظام سير استقبال الزائرين داخل السفينة، مع فرض التواجد الأمني المكثف في محيط السفينة، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى. وأكد اللواء عادل الغضبان أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلًا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث، مؤكدًا على أهمية عكس الواجهة الحضارية لبورسعيد والتي تمثل سفير مصر أمام العالم خلال هذا الحدث.

واستقبلت السفينة الزائرين منذ  الخميس الماضي، بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، وذلك لمدة 20 يومًا فيما عدا الأحد، كما تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

أكبر مكتبة عائمة استقبال الزائرين الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمني أجهزة الأمنية اجراء

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عام الفلاح المصرى

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