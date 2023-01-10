الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد مقتل 18 شخصًا.. حظر تجول بمنطقة بونو فى البيرو لـ3 أيام

احتجاجات البيرو
احتجاجات البيرو

أعلن رئيس وزراء البيرو، ألبيرتو أوتارولا، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر التجول لـ3 أيام في منطقة بونو على الحدود مع بوليفيا، حيث خلفت الاحتجاجات العنيفة ضد الرئيسة دينا بولوارتي، 18 قتيلًا منذ أمس الإثنين.

وأعلن رئيس الوزراء خلال جلسة للبرلمان: "مجلس الوزراء صدق على مرسوم فرض حظر تجول في بونو لمدة ثلاثة أيام من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرًا".

وسقط اليوم في البيرو، 18 قتيلًا من المعارضة، في اشتباكات مع الأمن جراء احتجاجات تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي.

واندلعت الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين إثر محاولتهم اقتحام مطار المدينة، بحسب مصدر في مكتب أمين المظالم المحلّي.

وقال "أوتارولا" إن حكومة بيرو تأسف لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي شهدتها مقاطعة بونو جنوب شرق البلاد أمس الإثنين، وسترسل لجنة رفيعة المستوى للإصرار على الحوار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي بيان ألقاه مع وزراء الدولة في قصر الحكومة، طلب أوتارولا من مكتب المدعي العام، التحقيق في أعمال العنف التي أودت بحياة 12 شخصًا على الأقل، بحسب وكالة أنباء بيرو.

رئيس وزراء البيرو ألبيرتو أوتارولا حظر تجول منطقة بونو الحدود مع بوليفيا احتجاجات عنيفة

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وائل لطفي

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