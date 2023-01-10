البرومو الرسمى لبرنامج «الدوم» فى موسمه الثانى ومواعيد عرضه (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة "ميديا هب - سعدى جوهر"، البرومو الرسمي لبرنامج الدوم في موسمه الثانى، وذلك عبر السوشيال ميديا وموقع يوتيوب.

وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "انتظرونا يوم الخميس والجمعة 12 و13 يناير.. الموسم الجديد لأكبر برنامج لاكتشاف المواهب في الـ11 مساءً".

وفى وقت سابق، قالت الإعلامية هدير أبوزيد مقدمة برنامج التاسعة، إن الشركة المتحدة أعلنت عن قرب انطلاق الموسم الثانى من برنامج الدوم.

وأضافت خلال برنامج التاسعة بالقناة الأولى: "عودة برنامج الدوم عودة لاكتشاف مواهب جديدة وهو شيء مهم جدًا جدًا، وكما تعرفون أن عددًا كبيرًا من نجوم الدوم حصلوا على فرص في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى منهم يارا مجدى، وهو ما يسعدنا لأن بلدنا مليانة مواهب وده شىء يسعدنا جدًا".

وعرضت صورًا لعدد من نجوم الموسم الأول من "الدوم" والذين حصلوا على فرص في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بالنسخة الماضية من برنامج الدوم وأنها تتوقع نجاحًا كبيرًا للموسم الثانى.