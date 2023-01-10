مستشفى الدعاة توقف فنى تمريض عن العمل لخروجها عن مقتضى العمل الوظيفى

أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف م .ع فني تمريض بمستشفى الدعاة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق معها بديوان عام الوزارة؛ لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتها التعليمات.

وفي سياق آخر، ينطلق يوم الثلاثاء القادم الفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، خلال الفترة 17 - 19 يناير 2023م، وذلك من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسوف يضم المعسكر محاضرات علمية وتثقيفية في إصدارين من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هما كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، وكتاب: "الدولة مفهومها وتطورها"، كما يتخلل المعسكر جولات ترفيهية وتثقيفية وزيارات للمعالم السياحية بمدينة الإسكندرية .

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع المستوى العلمي والمهاري للعاملين بها، انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 10 /1 / 2023م دورة (برنامج الموارد البشرية) في تنمية المهارات الإدارية والمالية والقانونية لعدد (60) متدربًا من الإداريين والعاملين بالمديريات الإقليمية بمسجد النور بالعباسية، وذلك للعمل على صقل مهاراتهم الإدارية والقانونية.

وحاضر أشرف عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الموارد البشرية حول العلاوات التشجيعية وشروط استحقاقها، ثم تحدث عن الجزاءات وهل يشترط تقديم طلب لمحو الجزاءات من عدمه وتاريخ المحو وفتراته وبعض الأمور الإدارية المهمة.

واستعرضت الدكتورة ألفت السيد أحمد رئيس قسم مراجعة الصرف بديوان عام الوزارة في محاضرتها كافة المنظومات الإلكترونية التي تم تطبيقها تحت إشراف وزارة المالية؛ تطبيقًا لمبدأ الشمول المالي وآلية إجراءات الصرف والرقابة، كما شرحت منظومة الدفع والتحصيل Gsmis - PayRoll.