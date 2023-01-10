الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشفى الدعاة توقف فنى تمريض عن العمل لخروجها عن مقتضى العمل الوظيفى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف  م .ع فني تمريض بمستشفى الدعاة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق معها بديوان عام الوزارة؛ لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتها التعليمات.

وفي سياق آخر، ينطلق يوم الثلاثاء القادم الفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، خلال الفترة 17 - 19 يناير 2023م، وذلك من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسوف يضم المعسكر محاضرات علمية وتثقيفية في إصدارين من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هما كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، وكتاب: "الدولة مفهومها وتطورها"، كما يتخلل المعسكر جولات ترفيهية وتثقيفية وزيارات للمعالم السياحية بمدينة الإسكندرية .

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع المستوى العلمي والمهاري للعاملين بها، انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 10 /1 / 2023م دورة (برنامج الموارد البشرية) في تنمية المهارات الإدارية والمالية والقانونية لعدد (60) متدربًا من الإداريين والعاملين بالمديريات الإقليمية بمسجد النور بالعباسية، وذلك للعمل على صقل مهاراتهم الإدارية والقانونية.

وحاضر أشرف عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الموارد البشرية حول العلاوات التشجيعية وشروط استحقاقها، ثم تحدث عن الجزاءات وهل يشترط تقديم طلب لمحو الجزاءات من عدمه وتاريخ المحو وفتراته وبعض الأمور الإدارية المهمة.

واستعرضت الدكتورة ألفت السيد أحمد رئيس قسم مراجعة الصرف بديوان عام الوزارة في محاضرتها كافة المنظومات الإلكترونية التي تم تطبيقها تحت إشراف وزارة المالية؛ تطبيقًا لمبدأ الشمول المالي وآلية إجراءات الصرف والرقابة، كما شرحت منظومة الدفع والتحصيل Gsmis - PayRoll.

فني تمريض مستشفى الدعاة الفوج الخامس عشر معسكر أبي بكر الصديق المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

رئيس البنك الدولي: الأزمة الحالية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي

اقتصاد الأولويات.. خبراء: ترشيد الإنفاق يضبط الأداء المالى ويوفر العملة الأجنبية

مؤلفة «جروب العيلة»: سميحة أيوب وافقت على السيناريو.. وردود الأفعال ممتازة

«الغرفة التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

استمرار حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية