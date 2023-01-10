الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب على يد نجل عمه بسبب خلافات بينهما فى الشرقية

جثة
جثة

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالشرقية، جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب على يد نجل عمه في قرية سنهوت بمركز منيا القمح، بسبب خلافات بينهما، ويواصل رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.

وتم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى السعديين المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول مؤمن طارق عبدالمعز، 23 سنة، مقيم في قرية سنهوت، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة وضربة بالغة على رأسه أودت بحياته.

بالانتقال والفحص تبين مقتل المجني عليه على يد نجل عمه، وذلك بسبب خلافات بينهما، فيما تبين أن المتهم قد سدد طعنة للمجني عليه بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يمسك بعصا خشبية (شومة) ويهوى بها على رأس المجني عليه ويضربه ضربة تسببت في مفارقته الحياة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة منيا القمح، وبالعرض على جهات التحقيق قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

أجهزة البحث الجنائى البحث الجنائي الأطباء الشرعيين المحضر اللازم بمديرية أمن الشرقية قرية سنهوت مركز منيا القمح مركز شرطة منيا القمح

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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