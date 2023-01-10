القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالطرق العامة

تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد الشاهد، من القبض على 6 أشخاص، أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالطرق العامة عن طريق انتحال صفة أفراد شرطة.

ورد بلاغ لضابط قسم شرطة 15 مايو، من عدد من المواطنين، مفاده تعرضهم لوقائع الاستيلاء على مبالغ مالية، عن طريق عصابة مكونة من 6 أشخاص أوهموهم أنهم أفراد شرطة ونصبوا كمينا وهميا بأحد الطرق بدائرة القسم.

بعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزته على ملابس خاصة بالشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.