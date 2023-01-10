الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيهاب عبدالواحد عن «تقدر»: حاولنا تقديم عرض عالمى يليق بمصر

يسرا
يسرا

عبّر الملحن إيهاب عبدالواحد، عن سعادته بالاشتراك في تجربة «تقدر» على مستوى التلحين، لافتًا إلى أن العرض لم يكن سهل تقديمه بهذا الشكل الراقي؛ بسبب فكرة وجود أصوات مختلفة بين الأطفال والمحترفين في الغناء.

وأشار لـ "الدستور"، إلى أن المخرجة بتول عرفة مزجت بين كل ذلك بشكل محترف للغاية، فظهر العرض على هذا الشكل الممتع والمميز، بعد العديد من التحضيرات التي دامت لأشهر عديدة.

وتابع: «حاولنا أن نقدم عرض عالمي يليق بمصر وبكل المشاركين فيه، والذين قدموا شكلًا جماليًا مليئًا بالاحترافية خلال العرض، وظهر ذلك من خلال حبهم الشديد للفكرة والمضمون الذي نقدمه جميعًا لصالح الطفل المصري والمسرح الذي سيعود للحياة بشكل كبير للغاية قريبًا».

واختتم: «لقد قدمت مسرحيات غنائية كثيرة مثل شريهان وشارلي شابلن ومبسوط للغاية بالمستوى الذي نقدمه في هذا العمل الذي أراه ليس مجرد مسرحية فيها أغانٍ، وأؤكد للجمهور أن هذا العرض سيتم إذاعته بجميع المدارس المصرية والقنوات الفضائية».

المخرجة بتول عرفة المخرجة المحترفين القنوات الفضائية ألم الأطفال التجربة التحضير التحضيرات الاط

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