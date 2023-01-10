الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشرف عطية: مستشفى أسوان العسكرى يستقبل حالات من المواطنين بداية من فبراير

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الحيوى لمستشفى أسوان العسكرى فى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطن الأسوانى، خاصة أنه تم التنسيق على فتح المستشفى لاستقبال المترددين عليه من أهالى المحافظة بداية من أول فبراير المقبل لتلقى الخدمة المطلوبة بمختلف الأقسام العلاجية وذلك بعد دعم المستشفى بالاستشاريين والأطباء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة، والذين سيتم التعاقد معهم، بالإضافة إلى توافر الأطقم المتخصصة من التمريض على أعلى مستوى. 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع العقيد طبيب ماجد فودة، مدير المستشفى العسكرى الجديد، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعقيد إبراهيم شلبى نائب المستشار العسكرى بالمحافظة، وأيضاً العميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى. 

وشهد الاجتماع المنظومة الجديدة للمستشفى في التعامل مع الحالات المترددة عليه في ظل توافر معظم التجهيزات والمعدات الطبية من أشعة الرنين المغناطيسى، و18 ماكينة غسيل كلوى، بجانب 12 حضانة منها 3 حضانات مجهزة بالتنفس الصناعى، ومخطط زيادتها إلى 40 حضانة، علاوة على 3 غرف عمليات للجراحة والعيون والرمد. 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية مستشفى أسوان العسكرى فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وهو الذى يتواكب مع قرب افتتاح وتشغيل 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية ضمن التأمين الصحى الشامل. 

وأشار إلى أن المستشفى سيقوم بدور هام فى التعامل مع الحالات الطارئة من الحوادث وغيرها وذلك بعد تجهيزه بالمعدات الحديثة، والكوادر الطبية والبشرية اللازمة. 

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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أشرف عطية: مستشفى أسوان العسكرى يستقبل حالات من المواطنين بداية من فبراير

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