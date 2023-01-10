الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حميد الشاعرى وهشام عباس مع أكرم حسنى فى ضيافة «أجمد 7» على «نجوم إف.إم»

بوستر
بوستر

يستضيف برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، النجوم حميد الشاعرى وهشام عباس مع أكرم حسنى، يوم الخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، في الظهور الإعلامى الأول لهم ليتحدثوا عن أحدث كليب لهم بعنوان "السهر والانبساط" وحالة النجاح الكبيرة التي حققها الكليب منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

ويكشف الثلاثى الكبار عن بداية المشروع الغنائى بينهم ومن هو صاحب الفكرة، خاصة ولكل منهم لون غنائي مختلف، وأبرز كواليس التصوير، فضلا عن خطتهم الفنية المقبلة، وهل سيتم التعاون بينهم مجدداً مرة أخرى بعد حالة النجاح الكبيرة بينهم وإعجاب الجمهور بالفكرة.

"السهر والانبساط" من كلمات أكرم حسني، وألحان مصطفى العسال وأكرم حسني، وتوزيع أحمد وحيد، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج هادى الباجورى.

شاعر حميد الشاعري وهشام عباس حميد الشاعري هشام عباس الشاعر أكرم حسني نجوم اف ام

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