الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على سعر متر الغاز للمنازل 2023

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

يبحث العديد من الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومن خلال موقع البحث جوجل، عن سعر متر الغاز للمنازل، مع بداية العام الجديد 2023، والتي تتم على أساس نظام الشرائح، ليكون سعر المتر بحسب الشريحة الاستهلاكية التي ينتمي إليها المنزل.

ويرصد “الدستور" في سياق السطور التالية سعر متر الغاز للمنازل 2023.

 سعر متر الغاز للمنازل 2023

من المقرر أن يكون سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى بداية من ال0 متر مكعب وحتى الـ 30 متر مكعب هي الـ 2.35 جنيه للمتر مكعب الواحد.

وسيكون المتر من الغاز الطبيعي للشريحة الثانية يبدأ سعره من الـ31 متر مكعب وحتي الـ60 متر مكعب هي الـ3.10 جنيه للمتر المكعب الواحد.

 ويبدأ سعر الشريحة الثالثة والتي تكون من الـ61 متر مكعب وحتي أكثر من ذلك هي الـ3.60 جنيه للمتر المكعب الواحد.

وعندما يحاول رب الأسرة في البحث ومعرفة سعر فاتورة الغاز الطبيعي يجب عليه الدخول إلى موقع بتروتريد، لمعرفة كم تبلغ سعر فاتورة الغاز به.

ومن ثم تعمل على:-

 اختيار تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي. 

وبعدها قم باختيار المحافظة. 

وبعد أن تختار المحافظة قم باختيار المنطقة التابع لها عداد الغاز الطبيعي. 

اكتب رقم الشقة لعداد الغاز الطبيعي كما هو مكتوب في آخر إيصال غاز.

 كتابة رقم العمارة لعداد الغاز الطبيعي كما هو مكتوب في آخر إيصال غاز.

 كتابة الرقم الفرعي لعداد الغاز الطبيعي كما هو مكتوب في آخر إيصال غاز.

 قم بكتابة رقم القطاع لعداد الغاز الطبيعي كما هو مكتوب في آخر إيصال غاز. 

كتابة جميع الأرقام المتواجدة في الصندوق الأسود.

 وبعد ذلك قم باختيار تسجيل قراءة لعداد الغاز.

 وبعدها انتظر لحظات وسوف يظهر لك قيمة فاتورة الغاز الطبيعي لهذا العداد.

 

تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم خلال عام 2023

ما هي خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟ 

بعد الانتهاء من مرحلة تقديم الأوراق، تأتي مرحلة توصيل الغاز للمنزل، التي تمر بعدة خطوات ألا وهي:

يتم فحص طلب العميل من قِبل قسم خدمة العملاء التابع لشركة الغاز الطبيعي، وتحديد العمل اللازم لتوصيل الغاز للمنزل.

يدفع العميل قيمة تأمين العداد وتأمين الاستهلاك ومقابل التحويل، بالإضافة إلى قيمة مقايسة التركيبات.

يتم العمل على التركيبات الداخلية بالمنزل من قِبل عمال الشركة.

ماذا عن حالة عدم وجود وصلة خارجية للغاز أثناء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنزل؟

في هذه الحالة يجب إحضار بعض الأوراق الإضافية؛ ليتم استيفاء شروط تركيب الغاز الطبيعي، والتي سوف نذكرها في النقاط التالية:

يتم إرفاق إخطار يفيد بعدم وجود مخالفة على العقار من قِبل الحي للأوراق السابق ذكرها.

 يتم دفع قيمة مقايسات التركيبات الخارجية والداخلية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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