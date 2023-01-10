الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذيرات متبادلة.. السفير الصيني لأستراليا: «تذكروا جرائم الحرب العالمية»

السفير الصيني لدى
السفير الصيني لدى استراليا شياو تشيان

طالبت الصين، اليوم الثلاثاء، أستراليا بتذكر جرائم اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، قبل التقارب مع طوكيو.

وقال السفير الصيني لدى استراليا شياو تشيان، إنه خلال الحرب العالمية الثانية،غزت اليابان أستراليا وقصفت داروين وقتلت مئات الاستراليين".

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولات حكومة يسار الوسط الأسترالية، إصلاح العلاقات مع بكين التي توترت بشكل كبير في ظل حكومة المحافظين السابقة.

تحذير متبادل

وقال سفير اليابان في أستراليا لصحيفة "ذي استراليان"، إنه يجب الحذر من الصين، وهو التصريح الذي أثار غضب السفير الصيني شياو.

وتعد الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لكنّ العلاقة بين البلدين تدهورت خلال السنوات  الماضية. 

وبلغ الخلاف بين البلدين ذروته في 2020 عندما طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق لتحديد منشأ كوفيد-19 وأقصت مجموعة هواوي العملاقة الصينية للاتصالات من مشروع مد شبكة إنترنت الجيل الخامس جي-5. 

الصين ​أستراليا​ اليابان الحرب العالمية الثانية تحذير السفير الصيني المعتمد لدى استراليا شياو تشيان

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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