محافظ الإسكندرية يهنئ البابا ثيودروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

استقبل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والقائد العسكري للجناح الشمالي لجيش مصر في المقر البطريركي الإسكندرية اللذين زاراه لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد 2023.

في كلمته شكر البابا ثيودروس محافظ الإسكندرية والقائد العسكري حضورهما للتهنئة، مؤكدا العلاقات الطيبة المستمرة للبطريركية مع سلطات الدولة.

وأشار باستفاضة إلى العمل متعدد الأوجه لبطريركية الإسكندرية في أفريقيا، وكذلك إلى زياراته الرسمية حول العالم والتي خلالها كان سفيرًا غير رسمي لمصر.

كما أشار إلى العلاقات المتناغمة والمثمرة ذات الأهمية الاستراتيجية بين دول شرق البحر المتوسط، لا سيما بين مصر واليونان وقبرص.

في المقابل، أشاد اللواء محمد الشريف بالعمل متعدد الأطراف والمتواصل الذي تقوم به الكنيسة البابوية للإسكندريين ورئيسها صاحب الغبطة، وقد وصف البابا ثيودروس بأنه "سفير متميز لبلدنا وشقيقنا الحقيقي"، كما أكد دعم أجهزة الدولة للبطريركية وتسهل عملها دائمًا.

وأعرب عن تقديره للعرش البطريركي في العمل على استقراره وتقدمه.

في نهاية الزيارة تُبُودلت الهدايا التذكارية في المكتب البطريركي.

البابا ثيودروس يقدس مياه البحر المتوسط في النادي البحري اليوناني بالإسكندرية

وعلى صعيد آخر توجه صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بصحبة جميع الحاضرين إلى النادي البحري اليوناني بالإسكندرية (ENOA).

وهناك أقام غبطته والإكليروس المرافق له مراسم تقديس مياه البحر المتوسط.

ثم قام بإلقاء الصليب المقدس فيه، حيث تسارع الشباب الحاضر بالغوص في البحر لاستعادته.

وبعد استعادته وصعودهم قدم غبطته لهم الهدايا التذكارية والبركات.

وهذا تقليد يمتد لقرون في مدينة الإسكندرية التاريخية.

بعد ذلك، في تحيته القصيرة هنأ غبطته الحضور بهذا العيد، مشيرًا إلى التعايش بين بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط والحاجة الماسة لإشاعة الجوار السلمي والتضامن والتعاون المتناغم، مع التركيز بشكل خاص على أنه "يجب أن يظل البحر الأبيض المتوسط هو البحر الذي سيوحد دائمًا الشعوب من حوله في تعايش حواري وبناء. وألا يجب أن نسمح أبدًا بأن يكون بمثابة جدار مائي للتقسيم والعزلة بين هذه الشعوب".