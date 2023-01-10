جهاز العبور الجديد يطالب شركات المقاولات بإنهاء المشروعات الجارية بالحى الـ14

شدد المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الإسكان والخدمات والطرق، على ضرورة الانتهاء من الخدمات الجارى تنفيذها بالحى الـ14 بالمدينة.



وأكد ضرورة أن تتضمن المشروعات بالحي الـ14 تنفيذ مركز طبى ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ 806 عمارات بالحى الـ 14 بمساحة 5780 مترا بإجمالي تكلفة 12 مليونا و300 ألف، وذلك لخدمة قاطنى الحى ودعم المنظومة الصحية.



ولفت إلى أن مبنى المركز الطبى يتكون من دور أرضى ودورين (عيادات - صيدلية - وسكن أطباء وتمريض - وغرفة إعاشة - ومعمل تحاليل)، موضحا أنه تم إنجاز 80%؜، وذلك ضمن عدد 4 مراكز طبية بالحى الـ 14 جار الانتهاء منهم قريبا



كما وجه المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة للمشروعات الخدمية بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.



وأردف، أنه جار تنفيذ الأعمال بمخبز بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان عبارة عن دور أرضى فقط، وذلك على مساحة ٦٠٠م بإجمالى تكلفه ٢ مليون ١٥٠ ألف، ونسبة إنجاز ٦٥٪؜ لخدم قاطنى المدينة.



وأشار إلى أنه تم التنبيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمقر الدائم للسجل المدنى بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان على مساحة ٨٠٠ متر، وذلك لتسليمه لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتوفير كافة الخدمات التى يقدمها السجل المدنى للمواطنين، كما تم التنبيه على شركات المقاولات بضرورة الانتهاء من مرمات الاسفلت بكافه الأحياء بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، والانتهاء من أعمال أرصفة الطريق الخلفى بالمدينة.