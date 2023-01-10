الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسطول الأمريكى يعترض شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن

الأسطول الأمريكي
الأسطول الأمريكي

قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الثلاثاء إنه اعترض سفينة صيد تهرب 2116 بندقية كلاشنيكوف في خليج عمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن وذلك في السادس من يناير.
وأضاف الأسطول الخامس في بيان اليوم "السفينة التي تم اعتراضها كان على متنها ستة مواطنين يمنيين وكانت تبحر في مسار استُخدم من قبل لنقل البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن".

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هجوم إرهابي للقاعدة جنوبي اليمن

وقال مصدر عسكري وسكان إن سبعة جنود على الأقل قتلوا يوم الجمعة في هجوم جديد يُعتقد أن مسلحي تنظيم القاعدة الارهابي نفذوه في محافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالبلاد معركة ضد التنظيم.
وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب إن الهجوم وقع في مديرية مودية في شرق أبين بالقرب من وادي عومران أثناء انتشار وحدات أمنية وعسكرية، إذ تعقبتها "العناصر الإرهابية" التي فجرت عبوات ناسفة في عربات عسكرية تقل جنودا مما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ثمانية آخرين.
وهذا هو أول هجوم على قوات الأمن في أبين منذ بداية العام الجديد، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم خلال الثلاثة الأشهر الماضية بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

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وقالت مصادر محلية لرويترز إن التنظيم يحاول تعطيل التقدم العسكري بنصب كمائن باستخدام عبوات
ناسفة ضد القوات الأمنية.

كان المجلس الانتقالي قد دفع بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى أبين في إطار العملية العسكرية بالمحافظة التي أطلق عليها اسم "سهام الشرق" قبل أربعة أشهر لملاحقة "العناصر الإرهابية" التي صعدت من هجماتها ضد القوات الأمنية.

اليمن إيران الأمريكي الاسطول الخامس الأسطول كلاشنيكوف

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