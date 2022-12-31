السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يطالب المجتمع الدولى بوقف انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين والنشطاء

الحوثيين
الحوثيين

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسرى التى نفذتها جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء يمنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بموقف واضح يرقى لحجم تلك الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

 

وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، إن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضدها، مشيرًا إلى أن تلك الحملة المسعورة ضد الأصوات التي تفضح جرائمها وانتهاكاتها، تذكر بممارسات النظام الإيراني من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي ضده.

 

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا.

 

يذكرأن، سقط أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح في مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات "المجلس الانتقالى الجنوبى"، وقوات الحوثى في محافظة الضالع وسط اليمن.

 

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين في قطاعي الثُّوخب وحبيل يحيى شمال غربي الضالع.

 

وأضاف أن المواجهات المستمرة منذ ساعات تخللها قصف مكثف متبادل بأسلحة ثقيلة.

 

وحسب المصدر، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 5 من قوات المجلس الانتقالي (المشكل في العاصمة المؤقتة عدن)، وإصابة 8 آخرين، فيما سقط 19 بين قتيل وجريح في صفوف الحوثى.

 

وتأتي المواجهات بعد أيام من مقتل جندي يمني، يوم الثلاثاء الماضي، إثر عملية قنص منسوبة للحوثى في جبهة الفاخِّر غرب مديرية قَّعْطبة شمال الضالع، بالتزامن مع استقدام الحركة تعزيزات إلى مواقعها الأمامية، وتكثيف عملياتها الاستطلاعية بطائراتها المُسيرة على مواقع القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في جبهات باب غَّلْق والجُب وصُبيرة، ومُريس غرب وشمال مديرية قَّعْطبة شمال الضالع.

 

التصعيد الميداني في محافظة الضالع التي تعد همزة الوصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله"، والمحافظات التي تسيطر عليها قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، يأتي بعد نحو 3 أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع إبريل الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اليمن يطالب المجتمع الدولى بوقف انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين والنشطاء

صورة الإرهابى منفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

محمد منير يتألق فى رأس السنة بحفل جماهيرى كبير.. (صور)

مصرع وإصابة 34 شخصًا في حادث سقوط حافلة من منحدر بالفلبين

مساعدات عاجلة ووحدات سكنية بديلة للأسرتين المتضررتين من انهيار منزل فى الفيوم

صحيفة: الصين سلمت عام 2020 مواطنة كورية شمالية منشقّة لليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو