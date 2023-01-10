الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف لـ«الدستور» سر منع وكيل أبوالفتوح من دخول النادى

مروان عطية
مروان عطية

كشف مصدر في نادي الزمالك سر غياب أحمد يحيي وكيل أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق، عن جلسة الصلح التي تمت في الساعات الماضية مع إدارة الزمالك.

وأكد المصدر أن غياب «يحيي» جاء بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قرر منع أحمد يحيي من دخول النادي وعدم التعامل معه نهائيًا والسبب كونه وكيل مروان عطية المنضم حديثًا للأهلي.

وقرر مرتضى عدم التعامل مع أحمد يحيي في أي صفقة وعدم تواجده مع أي لاعب من الفريق عند التجديد وجلب وكيل آخر.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن علاقة القلعة البيضاء بالاتحاد السكندري لن تتأثر بعدما قرر الأخير بيع اللاعب مروان حمدي للأهلي، مشيرا إلى دعم الإسماعيلي في أزمته بلاعبين على سبيل الإعارة.

وقال مرتضى منصور في مداخلة مع قناة «الزمالك»: «سأرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مكالمة مسجلة لمحمد مصيلحي (رئيس نادي الاتحاد السكندري) وهو يطلب مني الحصول على توقيع مروان عطية.. أقول لمحمد مصيلحي (الرجُل كَلِمة)، ستندم ندما شديدا وتخسر أمام جماهير فريقك"

وتابع: «علاقتنا بالاتحاد السكندري لن تتأثر بما فعله محمد مصيلحي، الاتحاد هو سيد البلد رغما عن الأخ فرج عامر، وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المصرية».

وأردف: «المباراة المقبلة للزمالك ستكون في ضيافة الاتحاد، نتمنى الفوز لفريقنا لكن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بعدم حضور اللقاء اعتراضا على تصرفات محمد مصيلحي.. وميدو (مدرب الإسماعيلي) تواصل معي وأخبرته أن أي لاعب في الزمالك لا يريده فيريرا سينتقل إلى الدراويش على سبيل الإعارة مجانا، بصرف النظر عن استمرار أخي يحيى الكومي أو رحيله عن رئاسة النادي».

وأكمل: «الإسماعيلي على مدار سنوات فقد عددا من نجومه مثل محمد بركات وإسلام الشاطر وعبد الله السعيد، هذا النادي هو (برازيل الكرة المصرية) ويجب أن يعود لسابق عهده».

واختتم: «سنبدأ تحقيق حلم الملايين بتشييد استاد الزمالك، ودفعنا كل المستحقات اللازمة لوزارة الإسكان، فتوح أزمته اتحلت زي حفيدي بالظبط، والابن بيدلع دايما على أبوه اللاعب اعتذرلي واعتذر للنادي وللجماهير وأنا فهمت غلط من أحد الإداريين».

الزمالك أحمد يحيى أحمد أبو الفتوح إدارة الزمالك مرتضى منصور

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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مصدر بالزمالك يكشف لـ«الدستور» سر منع وكيل أبوالفتوح من دخول النادى

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