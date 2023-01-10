الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في القليوبية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف، نظر قضية مقتل شاب أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك بطلق ناري في الرأس بقرية كفر الشهاوي، خاطر دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على يد 5 متهمين لجلسة 2 فبراير المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "أ. ع"، 35 سنة سائق، ومقيم بشبرا الخيمة وآخر بقرية البقاشين بمدينة كفر شكر، و"م. ع "، 31 سنة، و"ع. ص"، 20 سنة، عامل بمزرعة دواجن، و"م. ص. ع د"، 31 سنة، سائق "توكتوك"، "ص. ع"، 30 سنة، سائق، قتلوا المجني عليه "م. ع. ا"، 35 سنة، مالك مخزن للمخلفات البلاستيكية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري.

عيد الأضحى المبارك صلاة طلق ناري مرافعة دفاع المتهمين محكمة جنايات بنها

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