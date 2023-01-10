كيف احتفلت إيبارشية منفلوط بعيد الميلاد المجيد؟

قال القمص موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، صلى قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الجمعة الماضية، بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وتابع: وحضر محافظ أسيوط اللواء عصام سعد والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، جانبًا من القداس وقدموا التهنئة لنيافته بالعيد.

واستقبل نيافة الأنبا ثاؤفيلس مدير الأمن اللواء أحمد جمال واللواء أسعد الذكير مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، والدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

صلوات وتهاني عيد الميلاد بإيبارشية شمال الجيزة

وتابع: صلى الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الجمعة الماضية، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمهندسين (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وفي السياق ذاته استقبل نيافته، السبت الماضي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومدير الأمن اللواء هشام أبو النصر والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان وشيوخ الأزهر، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وأحتفلت الكنائس بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.

وتزينت الكنائس بزينة الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهته نشرت وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة.

ومن المقرر أن يستقبل أساقفة ومطارنة الإيبارشيات المختلفة، المهنئين بالعيد بمقر مطرانياتهم.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على بعد عيد القيامة.