الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النشيد الوطنى بالإنجليزية يثير جدلًا على «فيسبوك».. و«تعليم الشرقية» ترد

مدرسة
مدرسة

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع مصور لفتاة في مدرسة تردد النشيد الوطني باللغة الانجليزية.

«الدستور» تواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، محمد رمضان، للتأكد من حقيقة الفيديو المتداول، وقال إن الفيديو متداول ومنشور من عام 2019.

وأضاف: «الفيديو متداول منذ أعوام، والطلاب يؤدون الامتحانات الآن، ولا مجال لإقامة فعاليات في طابور المدرسة، ورواد مواقع التواصل تداولوه كنوع من التريند والشو".

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء كل ما يتداول على مواقع التواصل بكل ما يحمله من لغط أو احتمالات لتداول معلومات خاطئة.

استعدادات الامتحانات

وفى سياق متصل، أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي انطلقت بجميع الإدارات التعليمية، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل  للفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية (497699) طالبًا وطالبة موزعين على 24883 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية العامة بلغ (297296) طالبًا وطالبة موزعين على عدد 14864 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني ثانوي عام بلغ (112654) طالبًا وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي الفني بلغ (114753) طالبًا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالشرقية.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تم توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كل اللجان الامتحانية وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ.

التواصل الإجتماعى فيس بوك الطلاب المتقدمين الفصل الدراسي اللغة الإنجليزية النشيد الوطنى بالشرقية

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النشيد الوطنى بالإنجليزية يثير جدلًا على «فيسبوك».. و«تعليم الشرقية» ترد

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