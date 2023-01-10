الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأسعار والتخفيضات.. كل ما تريد معرفته عن معارض أهلًا رمضان

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان

تقدم معارض «أهلًا رمضان»، التي تنتشر في محافظات الجمهورية، الكثير من السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتي انطلقت قبل أكثر من شهرين من حلول شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ أول أيامه في الثالث والعشرين من مارس القادم، وفقًا للحسابات الفلكية.

• أسعار السكر فى معارض «أهلًا رمضان»

  • ويبلغ سعر كيلو السكر في معارض أهلًا رمضان 14.5 جنيه.

• أسعار اللحوم فى معارض «أهلًا رمضان»

  • ويبلغ سعر كيلو اللحم البلدي 140 جنيهًا، كما يبلغ كيلو الكبدة البلدي 140 جنيهًا.

• أسعار الدواجن فى معارض «أهلًا رمضان»

  • كيلو أوراك الدجاج 45 جنيهًا.

• أسعار الأرز فى معارض «أهلًا رمضان»

  • ويبلغ سعر كيلو الأرز البلدي 14 جنيهًا.

• أسعار السمن فى معارض «أهلًا رمضان»

  • أما أسعار السمن، فيبلغ سعر السمن الحلوب 60 جنيهًا، أما السمن النباتي 40 جنيهًا.

• أسعار الدقيق فى معارض «أهلًا رمضان»

  • يبلغ سعر الدقيق 15 جنيها للكيلو.

• أسعار الزيت فى معارض «أهلًا رمضان»

يبلغ سعر زجاجة الزيت 1 لتر 33 جنيها.

• أسعار الخل فى معارض «أهلًا رمضان»

  • سعر زجاجة الخل 800 ملل في معارض أهلًا رمضان 6.5 جنيه.

كما توجد الكثير من السلع المخفضة التي تضمها معارض «أهلًا رمضان» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، متمثلة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، بعد التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

أسعار الأرز اهلا رمضان اسعار الدواجن اسعار السمن أسعار السكر أسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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الأسعار والتخفيضات.. كل ما تريد معرفته عن معارض أهلًا رمضان

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