الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير يكشف تأثير طرح شهادة 25% على سوق الذهب في مصر

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا منذ بداية 2023 محليا وعالميا، فى ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، حيث يعتبر الذهب ملاذا أمنا للمستثمرين وأداة تحوط جيدة، بحسب تقرير جولد بيليون لرصد أداء حركة الذهب، كما تطرق التقرير إلى أداء سوق الذهب في مصر بعد طرح شهادة 25%.

وقال التقرير إن البنوك المركزية اشترت ذهبا بكميات قياسية في الربع الثالث من 2022، وجاء أداء الذهب في 2022 على النحو التالي، عالميا حقق خسائر قدرت بـ0.3%، وعلى الرغم من الخسائر إلا أن الذهب عالميا استطاع في أخر ثلاث أشهر تداول ابتلاع خسائر 5 أشهر كاملة من العام الماضي، ومحلياً حقق مكاسب قدرت بـ108% خلال 2022.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع الفائدة وهو العائق الوحيد أمام الذهب فى تحقيق مكاسب والاستفادة من الأوضاع الراهنة، ولكن إلى متى سيستمر فى رفع الفائدة! ومتى سيصل إلى مستهدفة من التضخم، إذ سيكون أداء الذهب مرهون بعض الشئ من حيث تحرك الفيدرالى الأمريكى الفترة القادمة، وكنا سنشهد ذهب ضعيف تماما وأسعار منخفضة لو لم تكن هناك تطورات جيوسياسية كما نشهدها اليوم.

على الجانب الأخر محليا، فبعد عمليات جنى أرباح تراجعت أسعار الذهب في الشهور الأخيره من 2022 لمستوى 1550 جنيها لتتراجع بما يقارب 300 لـ350 من القمة المحققة ولكن سرعان ما عاودت الارتفاع قرب أعلى سعر لها متأثر بسعر الأونصة عالميا وارتفاع سعر الصرف الرسمي بالبنوك لتقترب من سعر الصرف بالسوق الموازاي.

وتوقع التقرير إمكانية وصول الذهب لمستويات 2000 جنيه في العام الجاري 2023 على الأجل المتوسط للطويل، أما على الأجل القصير (أيام بحد اقصى أسابيع) القادمة قد نشهد تراجعا لمستوى 1650جنيها كهدف أول وهدف ثاني 1600جنيها، ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للذهب عالميا، حيث من المتوقع أن نشهد تراجع سعر الأونصة عالميا بناء علي توقعاتنا أن يشهد مؤشر الدولار الأمريكي بعض الدعم والإيجابية بعد رحلة هبوط طويلة.

وتابع التقرير أنه قد تؤثر طرح شهادات ذات العائد 25% على أسعار الذهب، حيث قد يلجأ الكثيرون لبيع المعدن الأصفر من أجل تحقيق عائد معروف دون مخاطرة عن طريق الشهادات، وينصح دائما بالتنويع بين الذهب والشهادات، موضحا أنه من يتابع يوميا أسعار الذهب هو من يتداول لتحقيق فرق سعر مستغلاً بذلك تحركات الأسعار إنما من يدخر أو يتحوط من انخفاض قيمة الجنيه أو حتى تحوطا من الأوضاع الراهنة فليس عليه مراقبة التحركات اليومية للذهب.

ارتفاع سعر ارتفاع ملحوظ ارتفاع سعر الصرف أسعار الذهب اقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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