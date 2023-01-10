الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب سقط من الطابق الرابع بمحكمة فى إمبابة

جريدة الدستور

أصيب شاب في بداية العقد الثالث من عمره إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل محكمة تاج الدول بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طوارئ الإسعاف مفاداه سقوط شخص من علو داخل محكمة تاج الدول بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط شاب يدعى "حسام. ح. أ" 23 سنة، من الطابق الرابع، تم نقل المصاب إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إمبابة الطابق الرابع سقط شاب اصابة

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