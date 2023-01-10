الإعدام شنقا لربة منزل وآخر لقتلهما زوجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا لربة منزل وآخر؛ لاتهامهما بالاشتراك في قتل زوج المتهمة بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما في العاشر من رمضان.



انعقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زین العابدین والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 2244 لسنة 2022 جنايات قسم ثانٍ العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1856 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 مارس الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة «محمد. م» و«فاطمة. أ»، 40 سنة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه حسن م م ال، زوج المتهمة، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.



وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأنهما قد تخلصا من المجني عليه بعدما اكتشف تلك العلاقة، إذ وضعا له مخدر في الطعام وانهالا عليه ضربًا بعصا حتى فارق الحياة.