الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

خبير اقتصادي: قرار ترشيد الإنفاق جاء في توقيت مناسب

احمد معطي
احمد معطي

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن خطة ترشيد الإنفاق العام جاءت في توقيت مناسب للغاية مع الضغوط الموجودة على ميزانية الدولة، مؤكدًا أن خطة الترشيد مهمة خلال الفترة الحالية كي يكون الموضوع متكامل لأن السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لا تكفي.

وتابع «معطي» في تصريح لـ«الدستور» أن فكرة ترشيد الإنفاق في السفر سيقلل من ضغوط الموازنة بالإضافة إلى حل الأزمة الدولارية الموجودة بالسوق مشيرًا إلى أن أزمة الدولار اختلقت ازمة بالفعل في السوق المصري، مؤكدًا أنه ليس لدينا مشكلة داخلية وإنما خارجية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات الناتجة عن فيروس جائحة كورونا الذي اجتاح العالم أجمع.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا جديدًا تضمن 11 إجراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023، القرار الجديد لمجلس الوزراء.

أحمد معطي الخبير الاقتصادي توقيت مناسب ميزانية الدولة أسعار الفائدة الجريدة الرسمية

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